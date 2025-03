19 marzo, la Chiesa festeggia San Giuseppe, per tutti gli italiani però è il giorno in cui ci si ricorda in maniera più affettuosa del solito del proprio papà. Giuseppe infatti venne proclamato protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale e fino al 1977 questo era un giorno festivo.

Oggi il senso religioso si è forse un po’ perso, ma sono tantissimi i figli che omaggiano il padre anche solo con un pensiero. In giro per Cremona, questa mattina, abbiamo intercettato tante voci, soprattutto di giovani, che hanno inviato i loro auguri al genitore.

Il servizio di Andrea Colla

