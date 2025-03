Problemi di approvvigionamento idrico questa mattina in varie zone del centro città a seguito della rottura di una tubazione nell’ambito dei lavori alla Centrale Realdo Colombo. I tecnici di Padania Acque sono prontamente intervenuti per ripristinare celermente la fornitura di acqua potabile, lavori che nonostante il massimo impegno, si sono protratti per diverse ore. La mancanza d’acqua dai rubinetti è stata segnalata da diversi utenti, anche attraverso i social.

© Riproduzione riservata