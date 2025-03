Venerdì, alle 20.30, l’Auditorium Giovanni Arvedi ospita il secondo appuntamento de I Concerti della Stauffer, la rassegna primaverile dell’Accademia cremonese in cui gli Allievi suonano al fianco dei loro Maestri. Il celebre violinista Kolja Blacher, nel ruolo di direttore, salirà sul podio della Stauffer & Euyo Ensemble, la formazione composta da giovani musicisti provenienti dalle due realtà, più volte impegnati insieme in importanti concerti, grazie a un collaudato e proficuo rapporto di collaborazione che dura da anni.

La straordinaria esperienza musicale di Blacher, la sua ben nota gestualità chiara e precisa, unita a una profondità di lettura della partitura, condurranno la compagine attraverso un programma che dal classicismo viennese della Sinfonia n. 49 “La Passione” di Joseph Haydn, passa alla bellezza pura del dialogo tra solisti e orchestra della Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra K. 364 di Wolfgang Amadeus Mozart per giungere alle armonie audaci del Divertimento per archi di Bela Bartók.

Un programma, questo, assai impegnativo, studiato ad hoc per dare luce alle qualità tecniche, alla versatilità e duttilità dei musicisti che viaggeranno in epoche, stili e prassi esecutive di diverso genere fra loro.

Il concerto è ad ingresso libero, previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite: https://stauffer_euyo_blacher.eventbrite.it

