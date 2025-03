Da domani, giovedì 20 marzo, iniziano i lavori di manutenzione straordinaria ai tre ascensori del lato sinistro dell’Ospedale di Cremona. Questo – per qualche settimana – comporterà inevitabilmente il blocco di due ascensori. Per ridurre al minimo il disagio di utenti e operatori sarà messo a disposizione un ascensore di servizio che si trova nelle immediate vicinanze e verrà ben segnalato.

In pratica per tutta la durata del cantiere ci saranno sempre due ascensori funzionanti su tre, solo ad eccezione del prossimo finesettimana.

L’avvio dei lavori, infatti, comporterà necessariamente il blocco temporaneo di tutti e tre gli ascensori (lato sinistro) dal pomeriggio di venerdì 21 alla mattina di lunedì 24 marzo. Si è scelto di far coincidere questa fase con il momento di minor afflusso di utenti e visitatori per contenere l’impatto. Anche in questo caso sarà possibile utilizzare l’ascensore di servizio che si trova nelle immediate vicinanze.

LAVORI NECESSARI

I lavori di manutenzione straordinaria sono indispensabili per migliorare gli aspetti connessi con la sicurezza e la funzionalità di un impianto che risponde a criteri progettuali oggi superati. In particolare, ogni ascensore verrà reso autonomo dal punto di vista della gestione elettrica: se oggi i tre ascensori dipendono da un unico quadro di comando, a fine lavori ogni ascensore avrà un quadro di comando dedicato. Diversamente da quanto accade ora, in caso di guasto si fermerà solo l’ascensore da riparare con un notevole vantaggio per tutti.

La seconda fase di manutenzione straordinaria interesserà anche gli ascensori del lato destro dell’ospedale. L’obiettivo è di rendere il più agevole possibile l’accesso alla struttura compatibilmente con i limiti strutturali noti e non superabili.

