Trambusto questa mattina verso le 10,30 all’incrocio tra via Giordano e via del Sale a causa di un incidente tra uno scooter, che proveniva da piazza Cadorna, e un Range Rover che da via del Sale stava svoltando in via Giordano. Uno dei due mezzi sarebbe passato con il semaforo rosso. Non ci sono stati feriti, ma il 21enne alla guida dello scooter, un piacentino, ha inveito contro l’automobilista, una donna di 61 anni.

Sul posto, gli agenti della polizia locale e i colleghi della Questura. Il ragazzo, che ha rifiutato le cure mediche, sembrava piuttosto alterato, tanto che quando è stato raggiunto da sua mamma, avvertita di quanto accaduto, preso dall’ira, con un pugno ha letteralmente mandato in frantumi il vetro del finestrino posteriore della macchina di sua madre.

A quel punto il ragazzo è stato condotto al comando della polizia locale, che ha proceduto per i rilievi, e sottoposto ad accertamenti per verificare il suo stato di alterazione. Si attendono i risultati. Per ora nei confronti del 21enne non sono stati presi provvedimenti.

Sara Pizzorni

