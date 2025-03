Questa settimana, “I Gioielli Sotto Casa”, programma di promozione turistica condotto da Piero Brazzale, ci porta nel cuore verde della Svizzera. La trasmissione andrà in onda su CR1 Canale 19 giovedì 20 marzo alle 20:30 per un viaggio alla scoperta del Canton Ticino, con protagonista il suggestivo distretto di Locarno e la meravigliosa Valle Verzasca.

La Valle Verzasca è una destinazione da sogno per gli amanti della natura e delle escursioni. Immersa in un paesaggio montano mozzafiato, questa valle offre sentieri ideali sia per il trekking che per le passeggiate in bicicletta. Il suo cuore pulsante è il fiume Verzasca, dalle acque smeraldine e cristalline, che ha scavato profonde gole levigate nel corso dei millenni. Durante l’estate, i suoi bacini naturali diventano il luogo perfetto per un tuffo rinfrescante.

Uno dei simboli più iconici della valle è la Diga della Verzasca, un’imponente struttura di 220 metri d’altezza, resa celebre dal salto spettacolare di James Bond nel film “GoldenEye”. Questo colosso ingegneristico segna l’accesso alla valle e rappresenta un punto di attrazione per gli amanti dell’adrenalina e della fotografia.

Altro punto di riferimento imprescindibile è il Ponte dei Salti di Lavertezzo, un autentico gioiello architettonico che attraversa il fiume creando uno scenario da cartolina. La sua struttura in pietra, unita alle sfumature verdi dell’acqua sottostante, regala uno spettacolo naturale unico al mondo.

Ma la Valle Verzasca non è solo paesaggi straordinari: è anche un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Un esempio emblematico è Corippo, il più piccolo comune della Svizzera fino al 2020, oggi trasformato in un albergo diffuso. Le antiche case in pietra del villaggio sono state ristrutturate e riconvertite in accoglienti stanze d’albergo, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e immersiva nel cuore della valle.

© Riproduzione riservata