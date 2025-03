Temperature sempre più elevate e condizioni al limite, che posizionano la città del Violino tra le peggiori del Bel Paese.

Questo, in sintesi, ciò che esce dal nuovo indice di vivibilità, la classifica redatta dal Corriere della Sera insieme a IlMeteo.it dedicata alle condizioni climatiche neu vari capoluoghi italiani nel 2024.

Un indice, come detto, che non sorride a Cremona, che si posiziona al 100° posto su 108 città, con 422 punti totali.

A salire sul podio, un po’ a sorpresa, alcune zone del sud e delle isole: in testa Cagliari con 715 punti, seguita da Napoli, Salerno, Brindisi e Agrigento; fanalino di coda, Bolzano, Vincenza e Brescia che chiude la classifica.

17 i fattori presi in considerazione: tra questi, il calore, reale e percepito, ma anche il vento, il tasso di umidità, gli eventi meteorologici estremi.

Facendo focus su Cremona, la città del Torrazzo è prima nel 2024 per numero di giorni di caldo africano (58), dove il termometro ha superato i 34 gradi, mentre si posiziona al quarto posto per temperatura percepita superiore ai 32 gradi. 75 invece, le notti all’ombra del Torrazzo dove la temperatura ha superato i 20 gradi.

Per quanto riguarda il freddo, nel 2024 si è rilevato un solo giorno con temperatura massima inferiore ai 3 gradi, 17 invece le giornate con la minima sotto lo zero.

Lo scorso anno, rispetto al 2023, sono aumentati a Cremona le piogge intense (cioè il numero di ore con forti precipitazioni), che passano da 27 a 36 complessive.

Male anche la sezione “eventi estremi“, dove si sono calcolati i giorni con almeno 40 millimetri di pioggia e forti raffiche di vento: Cremona è, in questo caso, 19esima con 5 giornate.

Andrea Colla

