“La tempestiva risoluzione del guasto, avvenuto nella mattina di mercoledì 19 marzo nell’ambito dei lavori di riqualificazione della Centrale Realdo Colombo, e il celere ripristino della fornitura di acqua potabile in tutto il centro cittadino sono frutto del qualificato ed efficace lavoro svolto in sinergia dal personale tecnico di Padania Acque, dalle squadre di intervento, dall’Amministrazione comunale e provinciale di Cremona e dai volontari della Protezione Civile dei gruppi di Cremona, Ostiano e Sospiro”: così l’azienda titolata alla gestione dell’acqua pubblica commenta la vicenda del guasto alla centrale che mercoledì ha lasciato senz’acqua mezza città.

“La situazione emergenziale – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi – è stata affrontata da tutti con grande professionalità e responsabilità, portando a una rapida risoluzione del problema e contenendo la durata del disservizio. Le operazioni di intervento sono state molto complesse e hanno riguardato non solo la riparazione del tratto di rete idrica, ma anche le pompe di rilancio di acqua potabile e l’impianto elettrico della Centrale idrica”.

“Padania Acque, il Comune di Cremona e l’Amministrazione provinciale, che ha attivato i gruppi di Protezione Civile, hanno dimostrato quanto sia fondamentale la collaborazione tra gli enti locali – ha commentato l’Assessore all’Ambiente, Simona Pasquali. “Un ottimo lavoro di squadra ha permesso di reagire prontamente a una situazione critica e imprevista; pertanto, è doveroso ringraziare e riconoscere il valore del lavoro svolto da tutte le forze intervenute. Nei prossimi giorni ci sarà un tavolo di lavoro per analizzare quanto accaduto, per condividere le buone pratiche messe in campo e per prevedere un piano di azioni volto a migliorare le situazioni di emergenza che possono verificarsi”.

© Riproduzione riservata