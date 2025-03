Ettorre “Insieme a Unicredit per una vela più inclusiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la vela italiana e per la federazione oggi è una giornata importante. L’inizio di una partnership con Unicredit per una vela più inclusiva, per la parasailing che con questo processo vuole essere ancora più inclusiva e dare la possibilità a tutte le società di poter strutturare un’attività di parasailing”. Così il presidente della Federvela, Francesco Ettorre, a margine della presentazione del progetto “Navigare insieme: l’Italia senza barriere” realizzato con un sostegno sotto forma di liberalità da parte di UniCredit e dedicato a soggetti con disabilità che desiderano avvicinarsi al mondo della vela. “Tante volte ci sono limiti oggettivi, ma con questa progettualità non ci saranno solo facilitazioni incredibili per l’acquisto di imbarcazioni, pontili o altre attrezzature, anche per la formazione. Ci sarà un lavoro di tutta la struttura federale per poter incentivare e spiegare ai club come aprire un’attività di parasailing”, ha concluso Ettorre.

