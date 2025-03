“È l’unica tappa del mondiale Superbike, quest’anno in programma dal 2 al 4 maggio, in cui il pubblico vive la gara da dentro, con le tribune all’interno della pista. Andrea Iannone mi ha fatto i complimenti esaltando la vicinanza del pubblico e tanti oggi dicono che questo circuito potrebbe essere il modello della Superbike del futuro”. Sono le parole dell’amministratore delegato del Cremona Circuit Alessandro Canevarolo ospite, diciamo così, a casa sua, nell’autodromo di San Martino del Lago in una serata organizzata dai Rotary Casalmaggiore Oglio Po, Piadena Oglio Chiese e Casalmaggiore Viadana Sabbioneta. Sui progetti in cantiere Canevarolo ha detto che “stiamo allargando l’area paddock, mancano una quarantina di giorni, speriamo nella clemenza del meteo”. “Siamo primi in Europa per presenza di motociclisti”, ha detto ancora l’ad del circuito. L’anno scorso furono 25mila.

Il primo maggio ci sarà la presentazione dell’evento in piazza a Cremona: le gare dal 2 al 4 maggio. 180 milioni di persone le seguiranno in tv. “Quando fu scelta San Martino del Lago erano in ballottaggio Chiari e un’altra località, a farci scegliere San Martino – ha confidato il manager – fu la lontananza da altri circuiti e la proprietà unica con cui contrattare per acquisire il terreno”. Nell’incontro a Cremona alla presenza della ministra Santanché gli organizzatori della Superbike hanno fatto presente la necessità di collegare il circuito alla rete ciclabile esistente.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata