Il mercato delle bici interrompe la discesa

ROMA (ITALPRESS) – Dopo due anni di segni meno, a doppia cifra, il mercato della bicicletta in Italia interrompe la sua discesa. Il 2024 si chiude infatti con oltre 1,3 milioni di pezzi venduti, pari a un -0,7% sull’anno precedente. È quanto emerge dalle stime di Confindustria ANCMA, secondo cui – malgrado il permanere di molte incertezze e difficoltà – crescono comunque produzione, export e, soprattutto, la bilancia commerciale del settore. Il volume d’affari, 2,6 miliardi di euro, è trainato anche dal successo dell’e-bike, e si mantiene in linea con il 2023 e a +24% rispetto al periodo pre-Covid.

La bicicletta a pedalata assistita prosegue senza picchi la sua curva di crescita, con 274.000 pezzi venduti, +0,3% sul 2023. Lieve la flessione della bici tradizionale ma anche in questo ambito, sempre secondo l’Associazione, produzione ed export incassano modesti segni positivi

