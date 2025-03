Piazzale Ucciardone intitolato a Pannella, Lagalla “Atto coerente”

PALERMO (ITALPRESS) – “Pannella si è impegnato per la libertà a tutto tondo e per una maggiore pretesa di dignità delle carceri. Con il Tribunale di Palermo e il Tribunale di sorveglianza stiamo lavorando proprio per mitigare i disagi delle carceri e promuovere un’intesa istituzionale che possa favorire la fruizione dei diritti dei detenuti ma soprattutto migliorarne le condizioni. È una tessitura in qualche modo coerente sia sul piano simbolico e della memoria, ricordando Marco Pannella e provando a restituire dignità a quelle persone che Pannella più volte nel suo impegno civile ha segnalato e ricordato”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando del fatto che, il 28 marzo a Palermo, il piazzale antistante il carcere dell’Ucciardone verrà intitolato a Marco Pannella, storico leader del Partito radicale. xd8/vbo/mca2

© Riproduzione riservata