Sisma 2016, Feltrin “Utilizzo legno in edilizia occasione importante”

ROMA (ITALPRESS) – L’accordo per l’uso del legno in edilizia nel cratere 2016 “è importantissimo, è un’ottima occasione per evidenziare le qualità costruttive che ha il legno e può essere un inizio di riutilizzo di questa preziosa materia e, nell’ambito delle costruzioni, vorremmo una maggiore incentivazione”. Così il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, a margine della presentazione dell’uso del legno in edilizia nel cratere 2016.

