Usa, Hassett “Aumenta l’occupazione per i residenti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Una delle cose che abbiamo visto nel supporto lavorativo era che c’è un enorme aumento dell’occupazione per i residenti negli Stati Uniti. Sono 278 mila se non ricordo male e così penso che l’obiettivo del presidente sia quello di creare più posti di lavoro per i lavoratori americani e assolutamente supportare il lavoro”. A dirlo è Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti, nel corso di un punto stampa alla Casa Bianca.

