“La sicurezza nelle abitazioni e negli ambienti di lavoro–Conoscere per prevenire” è stato il tema di un incontro organizzato dall’Associazione Anziani e Pensionati Confartigianato (Anap) di Cremona. “Abbiamo affrontato un argomento fondamentale – ha affermato Alceste Bartoletti, presidente Anap – se pensiamo ai numeri legati a queste tematiche: a livello nazionale ogni anno ci sono 6.000 decessi a causa di infortuni nelle abitazioni e ogni giorno 673 incendi negli appartamenti”.

“Le case sono come luoghi di lavoro e anche qui possono infatti verificarsi gravi incidenti che possono compromettere l’incolumità delle persone”, ha detto Luigi Manni, ex funzionario operativo vigili del fuoco, ora in pensione.

S.B.

© Riproduzione riservata