L’edizione 2025 del Grest, momento oratoriano estivo fra i più attesi da bambini e adolescenti della Diocesi di Cremona, verrà presentata ufficialmente a sacerdoti e coordinatori in tre serate il 31 marzo a Mozzanica, il 1 aprile a Cremona e il 2 aprile a Casalmaggiore. In attesa che venga svelato il titolo, si può già annunciare il tema -comune agli Oratori Diocesi Lombarde- ispirato quest’anno al Giubileo “Pellegrini di speranza” indetto da Papa Francesco.

Spazio quindi a meditazioni e preghiere, giochi e laboratori, ma anche gite che coinvolgono i giovani e giovanissimi delle comunità parrocchiali con diversi ruoli. Proprio in questi giorni, la Federazione Oratori Cremonesi ha pubblicato un report sulle attività svolte negli oratori del Comune di Cremona, dal quale risulta come la partecipazione al Grest nel 2024 sia stata elevata. Come di consueto, il Grest inizierà il primo lunedì dopo il termine delle scuole, dunque il 9 giugno.

Il servizio di Federica Priori

