Massolo “Forte dialettica Europa-Usa ma si troverà punto d’equilibrio”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Intervista con l’ambasciatore Giampiero Massolo, a New York per la presentazione dell’edizione in inglese del suo libro “Realpolitik – Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia”. Incontriamo l’ex segretario generale della Farnesina e poi presidente dell’ISPI nell’aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’apertura dei lavori di “Change the World NYC”, la riunione annuale che L’Associazione Diplomatici organizza nella serie “Change the World Model United Nations” ogni anno dal 2012. La conferenza di quest’anno accoglie oltre 3000 studenti provenienti da più di 133 Paesi diversi.Il tema principale della conferenza è: “Orizzonti Uniti in un Mondo di Opportunità: Promuovere la Cooperazione Globale per lo Sviluppo Sostenibile, l’Innovazione e una Pace Inclusiva”. Dopo l’intervento di Massolo che ha risposto davanti ai ragazzi alle domande poste in inglese dalla giornalista Maria Latella, l’ambasciatore ha risposto alle domande dell’Italpress.

(Video di Stefano Vaccara)