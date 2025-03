Nuovo parco d’affaccio sul Tevere, Gualtieri “Luogo vivo, non statico”

ROMA (ITALPRESS) – “È una gioia essere qui perché avevamo deciso che i parchi di affaccio dovessero essere una componente pregiata degli interventi per il Giubileo”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’inaugurazione di un nuovo parco d’affaccio sul Tevere: “Non è una cosa semplice perché il Tevere è stato il cuore pulsante della storia e della vita della nostra città”, poi, “ha protetto la città, che è stata inondata, dai muraglioni tanto alti e imponenti quanto nascondenti. Il fiume, una volta persa la sua funzione economica e commerciale è stato dimenticato. Ed è un grave errore perché il fiume è vita è una infrastruttura ecologica, ambientale, sociale, culturale e storica importantissima. È patrimonio di biodiversità straordinaria che irradia e sostiene l’ecosistema della capitale, un luogo con potenzialità straordinarie. Questo è un lavoro che non può che essere di squadra tra il pubblico e il tessuto associativo importante”, ha detto Gualtieri facendo riferimento a Marevivo, “che ci aiuterà a fare di questo luogo un luogo vivo, non statico e asettico”. xl5/vbo/mca1

