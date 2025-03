Barelli “Riforma della giustizia equa e a favore dei cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia è per una riforma della giustizia giusta a favore dei cittadini. Rimane il principio sacrosanto che chi sbaglia deve pagare, senza nessuno sconto. Ma vogliamo una giustizia giusta, con equidistanza di accusa e difesa nei confronti di un giudice veramente terzo. Sono principi di una giustizia sana, che favoriscono anche chiarezza nelle decisioni del giudice. I magistrati sono cittadini e devono rispettare le leggi fatte dal Parlamento, che è sovrano ed è stato eletto democraticamente. La nostra non è una riforma contro qualcuno ma a favore di una giustizia equa per tutti e tutti si potranno esprimere attraverso un referendum. In molti altri Paesi esiste la separazione delle carriere, non c’è nessuno scandalo come strumentalmente qualcuno sostiene. Credo che ci sia una maggioranza silenziosa di magistrati che apprezza questa riforma e non vede nessuna invadenza da parte della politica che, invece, cerca solo di migliorare un settore così importante, che incide in modo radicale sulla vita di tutti”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a margine del convegno “La riforma della Giustizia di Forza Italia”, a Palermo. xd8/mca3

