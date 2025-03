Si è svolta ieri, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica di Cremona, la presentazione della seconda edizione del percorso Executive in Gestione Strategica d’Impresa, Leadership e Innovazione, che prenderà il via il prossimo 16 maggio.

Un programma articolato in 18 venerdì di formazione, con 10 moduli di studio, un project work e due company experience, realizzato con una faculty d’eccellenza, composta da accademici e manager e che rilascerà un attestato con certificazione delle competenze.

Promosso da Confimi Industria Cremona e Cassa Padana, il percorso si conferma un’opportunità di alta formazione per imprenditori e manager delle PMI del territorio. “Siamo orgogliosi di riproporre questo programma di grande valore, dopo il successo della prima edizione chiusa lo scorso dicembre”, hanno dichiarato nei saluti istituzionali Sonia Cantarelli, presidente di Confimi Industria Cremona, e Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana.

Ad aprire i lavori è stato il professor Noci del Politecnico di Milano, che nell’Executive sarà responsabile del modulo dedicato a Leadership e Capitale Umano. “Le nostre aziende hanno bisogno di costruire un legame positivo con il territorio – ha sottolineato – e per farlo, gli imprenditori devono saper comunicare il loro valore in modo chiaro e attrattivo per le nuove generazioni. In un contesto complesso come quello attuale, il capitale umano è un elemento strategico e il nostro territorio deve saper dialogare con i giovani talenti, lavorando su attraction e retention.”

Il presidente di API Servizi Cremona, Andrea Ferrari, e il formatore e consulente Diego Ghezzi hanno presentato nel dettaglio il nuovo programma, rivisto e aggiornato rispetto alla prima edizione.

“Oltre ad approfondire i temi chiave della gestione aziendale – dalla strategia alla finanza e controllo di gestione, dai processi alla digitalizzazione, dall’innovazione al marketing e alle strategie commerciali – affronteremo anche le nuove opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale”, ha spiegato Ferrari. “La didattica sarà interattiva, basata sull’analisi di casi concreti e sulla condivisione di esperienze.”

A chiudere la presentazione, le testimonianze di due partecipanti alla prima edizione: Nicoletta Mezzadri, titolare di Me.Com, e Marco Conzadori, di EMG.

“È stato un percorso impegnativo ma di grande valore – ha raccontato Mezzadri – che mi ha permesso di crescere sia a livello personale che professionale, superando le iniziali perplessità legate alla durata e alla sfida di rimettersi in gioco.”

Anche Conzadori ha sottolineato l’importanza dell’esperienza: “Porto con me un bagaglio di conoscenze che applico quotidianamente in azienda. Il project work finale è stato particolarmente utile perché mi ha permesso di sviluppare nuove idee di miglioramento, dando loro forma e metodo.”

