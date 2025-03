Giornata decisamente grigia e piovosa, forse non a caso: il 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua. Al Centro Sportivo Stradivari di Cremona un grande evento organizzato da Vanoli Basket Cremona e Padania Acque S.p.A. Coinvolti tutti i progetti scuola Vanoli & School che hanno visto la partecipazione di 28 scuole ed oltre 2500 studenti delle primarie di Cremona e provincia e il settore minibasket Vanoli Young. laboratori tematici, giochi di minibasket, attività di trucca-bimbi e momenti di condivisione con le mascotte ufficiali delle due società. Per bimbi da 5 a 12 anni e per le loro famiglie.

Il servizio di Giovanni Rossi

