Incredulità e cordoglio a Cremona per l’improvvisa scomparsa di Giovanni Costa, 61 anni, membro di Fratelli d’Italia, commercialista e presidente dei revisori di Cremona Solidale. Il noto professionista è deceduto in ospedale questa mattina dopo essere stato ricoverato venerdì sera con febbre e dissenteria. Ancora da accertare le cause che lo hanno portato alla morte. Lascia nel dolore la moglie Claudia Amoroso, candidata per Fratelli d’Italia alle ultime elezioni comunali, e tre figli.

“Con profondo dolore”, si legge in una nota di Fratelli d’Italia, “il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Cremona ha appreso la scomparsa del Dott. Giovanni Costa, stimato commercialista e figura di riferimento nella comunità della destra cremonese. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui, sia in ambito professionale che politico.

Il Dott. Costa ha dedicato la sua vita con passione e dedizione alla professione di commercialista. Il suo impegno instancabile gli ha permesso di guadagnarsi la stima e il rispetto di colleghi, clienti e amici, diventando un punto di riferimento per la comunità di Cremona.

Oltre alla sua brillante carriera, il Dott. Costa ha svolto un ruolo attivo e significativo nella comunità della destra cremonese, contribuendo con idee, energia e determinazione alla crescita di un movimento in cui credeva profondamente. Il suo contributo, sempre caratterizzato da una visione chiara e da un forte senso di appartenenza, ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui battaglie, progetti e ideali.

La scomparsa di Giovanni lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi cari, ma anche tra coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui un percorso di impegno e valori. Giovanni Costa sarà ricordato per la sua professionalità, il suo spirito combattivo e il suo incrollabile amore per la sua città e la sua comunità”.

© Riproduzione riservata