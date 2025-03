Proseguono a Cremona i concerti della Stauffer, promossi per dare ai giovani talenti dell’Accademia l’opportunità di esibirsi insieme a Maestri illustri e al contempo aprirsi alla città con l’accesso gratuito agli eventi su prenotazione per il pubblico.

Il secondo appuntamento venerdì sera nell’Auditorium Giovanni Arvedi ha portato in scena gli allievi con l’EUYO (European Union Youth Orchestra), prestigiosa compagine sinfonica che già in passato aveva partecipato proficuamente a progetti sorti all’ombra del Torrazzo, diretti dal M° Kolja Blacher.

“È la prima volta che lavoro all’Accademia Stauffer di Cremona e la trovo una realtà fantastica, così come è fantastico l’Auditorium in cui suoniamo stasera -ha commentato l’artista- la settimana di preparazione è stata impegnativa ma piena di soddisfazioni e stiamo pianificando collaborazioni future con gli allievi”.

L’illustre violinista tedesco stavolta non ha posato l’archetto sullo strumento Stradivari che ha in prestito attualmente, bensì è salito sul podio per guidare i musicisti prima in sessioni intensive di studio a Palazzo Stauffer e poi in concerto.

In apertura la Sinfonia n° 49 La Passione di Haydn, a seguire la Sinfonia Concertante K 364 di Mozart e infine il Divertimento per archi di Bartók. Un repertorio che, complice all’esperienza di perfezionamento con l’orchestra e la direzione di Blacher, è risultata formativa per gli allievi.

La rassegna si concluderà il 4 aprile in Auditorium con un omaggio a Pierre Boulez nel centenario della nascita; i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite.

Federica Priori

© Riproduzione riservata