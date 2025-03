Moratti “La forza dei giovani è cruciale, rilanciare difesa europea”

MILANO (ITALPRESS) – “Quella di oggi è un’iniziativa nata su suggerimento di Marina Berlusconi. Viviamo un momento drammatico, un momento di grandi trasformazioni in Europa. Abbiamo bisogno di forze giovani che ci aiutino, credendo nell’Europa come argine ai populismi e ai sovranismi, a costruire un’Europa forte, solidale, capace di interagire con le grandi potenze del mondo. L’Europa deve essere coraggiosa, innovativa, con delle prospettive per i giovani”. Lo ha detto la Presidente della Consulta di Forza Italia, Letizia Moratti, a margine di un evento a Milano con i giovani di Forza Italia.

