Nasce a Cremona il comitato a favore del SI al referendum sulla cittadinanza, uno dei cinque che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno. Il primo incontro pubblico è previsto per martedì 25 marzo, dalle ore 18.30, presso la sede dell’Associazione Latinoamericana in Via Gioconda 3.

Tante le realtà associative, politiche e non che hanno fino ad ora risposto alla necessità di creare un gruppo locale al fine di promuovere il quesito referendario: Associazione Radicale Fabiano Antoniani; Partito Socialista Italiano Cremona; Sinistra Italiana Cremona; Italia Viva Cremona; Circolo Arcipelago Cremona e Arci Cremona, oltre che Arcigay Cremona, Movimento 5 Stelle Cremona; CGIL Cremona; Associazione Latinoamericana; + Europa Cremona (di recente aggregazione); Orizzonti Latini APS.

Il Referendum prevede che vengano ridotti da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni.

“Il Referendum vuole allineare l’Italia ai maggiori paesi europei che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità garantisca ricchezza e crescita per l’intero Paese. Votiamo Sì, perché vogliamo un Paese che riconosce tutte le sue figlie e tutti i suoi figli per quello che già sono: cittadine e cittadini italiani” affermano i promotori.

Il comitato ha il fine di supportare iniziative, fare informazione, organizzare momenti di approfondimento o dare il via ad un semplice passaparola. L’incontro di martedì si pone l’obiettivo di approfondire quali saranno i prossimi passi per promuovere il quesito referendario sul territorio.

Peraderire scrivere un’email a: referendumcittadinanzacremona@gmail.com

© Riproduzione riservata