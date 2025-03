Campane di cioccolato artigianale e marmellate, per sostenere un progetto radicato sul territorio.

Nuova iniziativa solidale, sabato 22 e domenica 23 marzo, sul sagrato della chiesa di Sospiro dove “Cascina San Marco di Tidolo”, impresa sociale che si occupa di sostenere e migliorare la vita di persone con disabilità e autismo, residenti in fondazione Sospiro, ha messo in vendita alcuni dolci prodotti.

Un’attività che arriva in concomitanza della Pasqua e nei pressi della giornata nazionale dell’autismo, il prossimo 2 aprile; il ricavato, sarà devoluto interamente per finanziare e sostenere le iniziative e i progetti, che tutto l’anno proseguono nella piccola “azienda” con sede nella frazione di Titolo.

Sulla stessa scia, il prossimo 30 aprile, sempre Cascina San Marco ha organizzato una pesca di beneficenza alimentare, che si terrà nella Sala Rotonda di Fondazione Sospiro.

© Riproduzione riservata