Volti attoniti entrano ed escono dalla camera ardente dell’ospedale maggiore per Alessandro Costa, il giovane di 35 anni morto mercoledì scorso per una infezione fulminante che lo ha strappato in pochi giorni all’affetto della sua famiglia.

In via Cà del Ferro per tutta la giornata si sono alternati amici, colleghi e compagni di calcio del giovane, in un abbraccio virtuale e reale alla famiglia. Non solo i compagni dell’US Chieve, dove giocava, ma anche quelli di vecchia data della Sported Maris, dove aveva militato a lungo e dove da qualche tempo aveva iniziato ad allenare i più piccoli. Sulla cancellata, il saluto affettuoso dei ragazzi di Soresina.

La salma verrà portata domani alle 11,15 nella chiesa di Cristo Re per la cerimonia funebre, quindi raggiungerà la sala del Commiato del Polo della Cremazione per l’ultimo saluto.

© Riproduzione riservata