Sul tema della candidatura di Cremona a Capitale italiana della Cultura 2028 interviene anche Marcello Ventura, consigliere regionale FDI: “E’ un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e per il rilancio turistico ed economico della città.

Ritengo tuttavia opportuno ricordare che già alla fine del 2024 il consigliere comunale Matteo Carotti aveva sollevato questo tema con un’interrogazione in Consiglio Comunale, evidenziando la mancata candidatura per il 2027 come un’opportunità non colta. In quella circostanza avevamo sottolineato come un maggiore coinvolgimento da parte delle istituzioni del territorio avrebbe potuto dare un contributo significativo a questo percorso. È positivo che oggi si riconosca l’importanza di questa iniziativa, ma sarebbe stato auspicabile un’attenzione già in quella fase, quando la questione era stata portata all’attenzione pubblica.

Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere ogni progetto volto alla crescita culturale ed economica di Cremona. L’auspicio è che questa candidatura possa ora contare su un impegno concreto e condiviso da parte di tutte le istituzioni, affinché Cremona ottenga il riconoscimento che merita.”

© Riproduzione riservata