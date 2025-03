A Bologna sequestrati 150 mila prodotti, trovati 21 lavoratori in nero

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito dei controlli effettuati in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2025” ha sottoposto a sequestro oltre 150.000 prodotti per la cura della persona ed accessori non sicuri o non conformi alle normative comunitarie ed individuato 21 lavoratori irregolari presso gli stand espositivi.

Fonte video: Guardia di Finanza

