Era probabilmente uno degli ultimi artigiani archettai, con un piccolo pezzo di legno faceva grandi cose. Quando si pensa alla liuteria si pensa quasi esclusivamente ai violini, viole, violoncelli, contrabbassi. e gli archetti? Lui li ha fatti con grande perizia e pazienza per oltre 40 anni, prima per gioco, poi il gioco diventa passione, infine la passione diventa un lavoro. D’altra parte lo diceva anche Germano, un violino suono bene se c’è un buon archetto. Germano Santi era una persona timida e gentile, ci ha lasciato qualche giorno fa, era malato da tempo. Restio ad apparire, Germano aveva fatto un’eccezione per la nostra tv e in una puntata delle Storie ci ha aperto la sua bottega, nel centro di Cremona.

Per essere un bravo violinista, ci raccontò ancora Germano, “bisogna fare tre cose: suonare bene il violino, suonarne uno con una voce di qualità e utilizzare un buon archetto”. Lavorazioni di fine artigianato al servizio di musicisti professionisti, ma anche una grande la passione per l’insegnamento. Diceva: “Che piacere insegnare ai ragazzi anche i propri segreti”.

Simone Bacchetta

