Lattine, bottiglie di vetro e di plastica, sacchetti di patatine, ma anche un cartello stradale e in un angolo un po’ defilato, quello che sembra lo sgombero di un garage: una bicicletta semidistrutta, pezzi di giocattoli, peluche. Hanno trovato tutto questo e anche di più, fino a riempire parecchi sacchi e diverse carriole, i bambini della scuola primaria di Cavatigozzi che lunedì pomeriggio hanno partecipato alle Pulizie di primavera, iniziativa di alcuni genitori, delle insegnanti, di Legambiente, presente con Giovanna Perrotta e del comitato di quartiere, con la presidente Giovanna Bonetti.

Il tutto è iniziato alle 15.30 con i bambini riuniti ad ascoltare le istruzioni su come si sarebbe svolto il pomeriggio, nell’area antistante il cancello della scuola Abbadia dove solo da poco è stato scongiurato il rischio che la prima classe il prossimo anno non venisse attivata per carenza di iscritti.

Anche per questo, significativa la presenza degli assessori all’Istruzione Roberta Mozzi e di Simona Pasquali per l’Ambiente. “Bellissima iniziativa e grazie a Legambiente con cui collaboriamo anche in occasioni come Puliamo il Mondo”, ha detto, ricordando poi ricordato il grande impegno dei gruppi di volontariato che sempre più numerosi si prendono cura dell’ambiente, rimediando ai gesti di inciviltà di altri cittadini.

A ciascun gruppo di bambini, dalla seconda alla quinta elementare, sono state assegnate specifiche aree da ripulire: il piazzale davanti alla scuola, il parcheggio della chiesa, la scarpata verde tra via dell’Abbadia e la strada Codognese.

© Riproduzione riservata