A che punto è la progettazione del nuovo centro civico del Maristella? E quando verrà realizzato? Sono in molti, nel quartiere, a porsi queste domande, considerando che l’amministrazione comunale di Cremona, durante l’incontro fatto con il comitato lo scorso settembre, non ha più fatto sapere nulla.

La vicenda passa ora sul fronte politico: il consigliere comunale Jane Alquati, in forza alla Lega, a intervenire, con una interrogazione a risposta orale presentata proprio in queste ore.

“La vicenda del Centro Civico Maristella preoccupa i residenti del quartiere, in quanto a oggi, marzo 2025, non è pervenuta alcuna notizia da parte de1l’Amministrazione Comunale sullo stato della sua ricostruzione” sottolinea la consigliera nel documento.

“La demolizione del Centro ha arrecato numerosi disagi ai residenti, privandoli di un importante punto di riferimento per attività sociali e di aggregazione. Il tema è stato oggetto di discussione anche nelle recente campagna elettorale per le elezioni comunali, ma ad oggi non si registrano passi concreti per la realizzazione della nuova struttura”.

Secondo quanto riporta Alquati, quando il vecchio centro era stato demolito, nel 2023, l’amministrazione aveva promesso che “nel 2024 sarebbe stato ricostruito con un stanziamento di 200.000 euro“. Ma “ad oggi non risulta essere stato definito un cronoprogramma per l’avvio e la realizzazione dell’opera” si legge ancora nel documento.

La richiesta che Alquati fa al sindaco e agli assessori, è quindi di sapere “quali azioni si intendano intraprendere per garantire la ricostruzione del Centro Civico Maristella, rispettando l’impegno preso con la cittadinanza” e “quali siano le tempistiche programmate per l’avvio e il completamento dei lavori”.

