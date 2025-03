Si è concluso domenica 23 marzo, nel giorno del saluto di Papa Francesco dall’Ospedale Gemelli, il pellegrinaggio giubilare a Roma della Diocesi di Cremona. L’ultima giornata nella Capitale si era aperta con la Messa della domenica presieduta dal vescovo Antonio Napolioni nella Basilica di Santa Prassede all’Esquilino, a pochi metri dalla Basilica di Santa Maria Maggiore.

In questi giorni per i pellegrini cremonesi hanno trovato posto la preghiera, le emozioni, la visita di una città che rappresenta un faro per la cristianità e un’attrazione culturale a carattere globale.

Dopo la celebrazione i ringraziamenti del vescovo agli organizzatori e a tutti coloro che, a vario titolo e in molti modi, hanno contribuito alla buona riuscita del pellegrinaggio.

© Riproduzione riservata