“Cremona città della Longevità” è il titolo del convegno che si terrà sabato 29 marzo, a partire dalle 10, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale. Il convegno ha l’obiettivo di restituire alla popolazione gli esiti della ricerca Cremona over 60: evidenze della Ricerca per una città inclusiva, promossa dal Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona.

Dopo i saluti istituzionali di Marina Della Giovanna, assessora alle Politiche Sociali e Fragilità del Comune di Cremona, e l’introduzione di Eugenia Grossi, dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona, seguirà l’illustrazione dei risultati della ricerca e delle prospettive di sperimentazione da parte di Niccolò Morelli (Università degli Studi di Genova), Cecilia Capozzi (Università degli Studi di Genova) e Alessandra Tamburriello (Azienda Sociale del Cremonese). Chiuderà i lavori, alle ore 12, il sindaco Andrea Virgilio.

La ricerca è frutto della rilevazione, condotta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova, che ha raggiunto 840 cittadini e cittadine residenti nel territorio comunale, chiamati a rispondere a un questionario volto a descrivere un quadro approfondito sul benessere delle persone anziane di oggi e di domani, considerando aspetti legati alla salute, all’autosufficienza, alla socialità e all’utilizzo delle tecnologie.

Durante il convegno saranno condivise con tutti gli attori presenti sul territorio le evidenze emerse dalla ricerca con l’obiettivo di tradurle in sperimentazioni integrate volte a supportare un invecchiamento sano e di qualità. Un’occasione per riflettere collettivamente e leggere il valore delle sperimentazioni come una opportunità per l’avvio di azioni trasversali e di processi nella città, nei quartieri, tra le strade.

Il Comune di Cremona si impegna a promuovere politiche e interventi volti a garantire una miglio-re qualità della vita e questa ricerca rappresenta non solo una sfida significativa, ma anche un’opportunità per ridefinire il concetto di anzianità e per identificare strategie efficaci per affrontare le sfide del cambia-mento demografico e migliorare il benessere delle persone anziane nella nostra comunità.

