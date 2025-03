Gasperini “Giusto ricevere critiche, ma mai andare sul personale”

COVERCIANO (ITALPRESS) – “La solidarietà a Thiago Motta? Non è solo per lui, ma per tutti gli allenatori che magari in questo momento hanno delle difficoltà, credo sia giusto nel nostro mestiere ricevere delle critiche a volte anche molto feroci, ma mai andare sulla persona. Andare sul personale è troppo facile, bisogna rimanere sulla professione”. Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a margine della consegna della “Panchina d’oro”.

