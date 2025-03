Ue, Mattarella “Da statisti coraggiosi una rivoluzione di pensiero”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna riflettere sul contesto in cui muoveva l’avvio dell’integrazione europea. Nel 1945 l’Europa usciva da una guerra devastante, un numero immane di ragazzi hanno perso la vita, si era vissuto l’abisso dell’olocausto. In quel clima di tragedia, di fame, di disperazione, alcuni statisti lungimiranti e coraggiosi hanno pensato che fosse il momento di compiere una rivoluzione di pensiero: mettere in comune il futuro dei popoli europei”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione di “Agricoltura È”, a Roma.

xb1/sat/mca1

(Fonte video: Quirinale)