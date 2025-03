Cremona non dimentica la sua Tigre: in occasione dell’85esimo compleanno della grande Mina – nata il 25 marzo 1940 – abbiamo raccolto voci, impressioni, persino dediche dei cremonesi.

Una regina indiscussa, che non si vede ma si sente, una voce unica, una pietra preziosa che ha segnato con decenni di singoli e canzoni senza tempo la storia della musica italiana di ieri e di oggi.

Grande orgoglio e grande soddisfazione da chi ancora vive la sua città e che sempre spera in un suo ritorno.

Il servizio di Andrea Colla

