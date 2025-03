Grande successo per l’iniziativa lanciata da CR1 e CremonaOggi.it in occasione dell’85esimo compleanno di Mina. Decine e decine di e-mail in arrivo da ogni parte d’Italia per farle gli auguri: ricordi, aneddoti, video, note vocali. Una ondata di affetto, come sempre accade quando si parla della Tigre di Cremona. Per continuare a festeggiarla potete ascoltare la playlist a lei dedicata CLICCANDO QUI, mentre di seguito trovate i migliori omaggi che abbiamo ricevuto in soli tre giorni:

LA CANZONE PREFERITA

La mia canzone preferita è “Volami nel cuore”. Tanti auguri di buon compleanno Mina. Grazie per le tue bellissime canzoni. Tamara

UNA CARRIERA DI STIMA E OMAGGI

Che meraviglia la vostra iniziativa!!! Sono Giovanna Russo, una cantante. Umilmente indosso le canzoni di Mina dal 1990, forse in passato sono stata una delle prime cantanti ad omaggiare la nostra amata MINA, vivevo a Napoli e per mantenermi gli studi all’Università cantavo nei locali e il pubblico mi chiedeva sempre canzoni di Mina e un bel giorno è partito il mio primo progetto dal titolo “MINAcciosamente”.

E poi a cantare nei teatri delle navi da crociera per quindici anni nello “Speciale MINA” titolo più semplice da tradurre in tante lingue. Nel 2022, ancora nelle restrizioni della pandemia, con un gruppo di 20 persone ci siamo radunati per festeggiare il suo compleanno proprio il 25 marzo eravamo lì nella bellissima piazza davanti al Duomo di Cremona con striscioni a cantare tanti auguri!

In quell’occasione ho avuto il piacere immenso di cantare per chi era con noi parte del suo repertorio ed in prima fila c’erano Maria Francesca Polli autrice di “Volevo scriverti da tanto” e Federico Spagnoli autore di “Questa donna insopportabile” ed è stato un onore immenso ed una gioia indescrivibile essere lì nella sua città a passeggiare nei suoi luoghi! Grazie e spero di tornare a cantare nella meravigliosa Cremona! Buon compleanno Mina! Giovanna Russo

AUGURI DA ROMA

Salve, vorrei inviare i miei più cari auguri a Mina per il suo 85° compleanno. La amo da sempre, mi ha accompagnato per tutto l’arco della vita e mi ha tenuto sempre compagnia, come un’amica fedele (anzi, di più). Auguri!!! David Guarnieri da Roma

UN TATUAGGIO DEDICATO

Auguri alla donna che ogni giorno riempie la mia vita con la sua voce, la sua arte, la sua essenza. 85 anni di Mina, 85 anni di una leggenda che non smette mai di emozionare, ispirare e accompagnare intere generazioni.

A 16 anni, in un mondo dove tanti miei coetanei ascoltano tutt’altro, ho scelto di distinguermi, perché la sua voce era qualcosa che non potevo non amare. La sua musica è stata una rivelazione, un richiamo irresistibile che mi ha fatto capire cosa significhi davvero sentire e vivere le emozioni attraverso il canto. Per questo la porto sempre con me, non solo nei miei ascolti quotidiani, ma anche nelle sue foto, che ho voluto mettere perfino in classe, come a voler condividere con tutti la grandezza di un mito senza tempo.

Nella mia stanza ogni cosa parla di lei: tutti i suoi vinili e CD, i poster, una tela autografata che custodisco come un tesoro e un tatuaggio fatto a gennaio per celebrare un amore infinito. Ho scelto una frase che sento profondamente: “E non so com’è restare un giorno senza te”. È tratta dalla canzone L’amore vero, uscita nel suo ultimo album, e rappresenta perfettamente ciò che provo: non c’è giorno senza di lei, senza la sua voce che continua a emozionarmi come fosse la prima volta. Non è solo una donna, una cantante, un’essenza, l’artista italiana che ha venduto più di tutti gli altri. Per me è la cura.

Aspetto con ansia Dilettevoli Eccedenze 3, perché ogni sua nuova uscita è un regalo immenso. Grazie per tutto ciò che ha dato e continua a dare, perché anche nella sua assenza sa essere più presente di chiunque altro. Buon compleanno Mina. Sei eterna. Con amore, Roberta

MINA PER GLI AMICI “MIMI”

Un piccolo aneddoto che mi riguarda in relazione a Mina. Anni fa, avevo una stamperia di etichette (anche per abiti). Mauro Balletti (abbiamo fatto un paio di mesi assieme di militare a Bergamo e con il quale ho avuto poi una collaborazione artistica per la rivista Bazaar Italia) ed un mio cliente anch’esso amico di Mauro mi chiesero delle etichette speciali per un compleanno della nostra Mina. Come si sa, la Signora si diletta in maglioni all’uncinetto quindi mi fecero stampare etichette con la dicitura: “I Capetti della Mimi”! (proprio Mimi- pare che così sia chiamata in casa la nostra Musa). Un po’ di tempo dopo mi recapitarono una grande foto con dedica. “Franco grazie sei molto gentile Mina 1986”. Purtroppo la scritta in pennarello oro sta vagamente svanendo. Gli auguri sincerissimi da Franz Cancelli.

RICORDI DI FAMIGLIA

Grazie per la sua passione, per il suo talento ineguagliabile e coltivato con dedizione e professionalità. Grazie per la meravigliosa musica che in più di sessant’anni oramai non ha più nè un ieri nè un oggi ma semplicemente è. È un tutt’uno, un unico universo, tanto che ci siamo abituati a saltare da una “Zebra a pois” a “Senza farmi male” in una unica soluzione di continuità. Grazie perché lei è nata in Marzo come mia madre a cui lei piaceva molto ed è proprio ascoltando i primi 45” giri che la mamma aveva che anche io mi sono innamorato della sua voce.

Grazie perché più passa il tempo e più continuo a scoprire che mi piacciono anche quei brani che quando ero troppo distratto non apprezzavo perché li consideravo da me distanti e invece adesso li sento come realmente sono: sorprendenti e magistrali nella già impeccabile esecuzione di una voce che pur così giovane era già perfetta nella sua personalissima interpretazione, ricca di sfumature e assoluta padronanza. Grazie perché anche in questo periodo, così difficile sotto molti punti di vista, trascorro ore ascoltando e riascoltando tanti dei suoi brani e mi emoziono, mi diverto, mi commuovo e in fine mi ricarico pure, rigenerando il cuore, la mente e l’anima… con tanta bellezza! Grazie cara Mina. Paolo Moras, un suo fan… da sempre.

QUELLA VOLTA DAL VIVO

Le canzoni di Mina mi hanno accompagnato dalla giovane età e ho avuto l’onore e la gioia di vederla dal vivo al Politeama di Napoli. Ricordo che dopo avere cantato “Motocicletta” di Battisti io le gridai nel silenzio del teatro prima che esplodessero gli applausi: “Sei la fine del mondo”. Lei sorrise e ringraziò.

Cosa augurare ad un mito del suo calibro? Salute e serenità. Non siamo più ragazzi per cui i successi se vengono fanno sempre piacere ma è più importante la salute. Augurissimi grande amica di una vita. BUON COMPLEANNO. Giovanni Giungati

UNA POESIA PER MINA

Auguri Mina

Un candido bocciolo,

risplende;

sotto i primi raggi del sole.

L’alternarsi delle giornate,

e, delle sue intemperie,

lo rafforzano;

splendendo sempre più.

La sua bellezza permane,

anche al suo tramonto,

lasciando vivo

il suo ricordo.

Francesca Truon

LA SIGNORA DELLA CANZONE ITALIANA

“La mia storia è una buona canzone”, così canta Mina in un suo pezzo poco conosciuto dal titolo: “Stasera io qui” in live da BussolaDomani. In questo pezzo questa grandissima artista fa un perfetto autoritratto di se stessa che nessun giornalista o critico è riuscito a fare in tanti anni. La sua storia non è una buona canzone, la sua è la storia di una grande artista che non ha eguali in Italia e forse pochissimi eguali nel mondo. Grazie Mina per esserci e per deliziarci ancora almeno una volta all’anno con i suoi pezzi. Grazie Signora della Canzone Italiana, buon compleanno. Lorena Squara

CREMONESE D’ADOZIONE

Sono nata bresciana ma orgogliosa, in seguito al trasloco dei mei genitori, di essere diventata cremonese. Anch’io come la grande Mina, ho frequentato il Beltrami. E che gioia, quando la nostra insegnante di stenografia ci raccontava di avere frequentato la stessa scuola insieme a Mina, stessa classe mista e pure studiato tedesco. Un grande augurio alla grande e bella Mina. Un’artista perfetta. L’ho sempre adorata. Un abbraccio. Brunetti Rossella

UNA COMPILATION DI AUGURI

Com’è possibile esprimere un sentimento con sola parola che racchiuda eleganza, limpidezza, potenza, stupore, immutabilità, passione? “MINA”! Auguri eterna! Giovannino Buonasera Mina. Auguri di cuore. Walter, Marta, Giulia Mi si chiede di scrivere un aneddoto, una frase di una canzone …non basterebbe, sei la mia vita. Ti amo signó, buon compleanno. Per sempre tuo. Livio Grande Mina. Mina grande. Continua a regalarci emozioni come il tuo ultimo album. È un capolavoro! Il tuo ultimo lavoro è un inno all’amore. Buon compleanno Mina da Fabio Con affetto e sincerità ti faccio i miei più cari auguri di buon compleanno.. Alla signora della musica italiana… Un grande abbraccio, Daniele L’età è solo un numero… che inizia a diventare davvero “grande!” Auguri mitica Tigre. Cristoforo De Vivo Il sorriso di un bambino, la tenerezza di una madre, la Pietà di Michelangelo, il Cenacolo di Leonardo, la voce di Mina…Una commozione dolce ci pervade, ci sentiamo meno soli e intravvediamo piccole tracce dell’Assoluto. Buon Compleanno Mina. Da Sergio Buon compleanno Tigre!!!! Ho 71 anni e la tua voce è stata la colonna sonora della mia vita, cosa altro dire oltre a tutti gli aggettivi possibili positivi del mondo, solo un immenso GRAZIE. Un grosso bacio. Fabio Tantissimi auguri di buon compleanno Mina. Sei la mia cantante preferita e vorrei che facessi un concerto. Cordiali saluti. Noemi



UN PREZIOSO RICORDO

Sono un giovane fan di Mina, ma tanto appassionato. Se le facessi i complimenti per la musica probabilmente mi manderebbe a quel paese, quindi racconterò un aneddoto che casualmente mi lega a lei. Nel 2019, in occasione dell’uscita dell’album Minafossati, mando una e-mail alla redazione della cantante per fare i complimenti, senza alcuna speranza di ricevere risposta. Loro mi risposero chiedendomi l’indirizzo e che avevano molto piacere ad inviarmi una cartolina autografata dalla stessa Mina. Ho poi scoperto che, spesso, la redazione, per stringere il rapporto coi fan, mandava queste cartoline autografate. Non so se adesso le mandino ancora, ma questo prezioso ricordo lo conservo gelosamente… Ho paura anche ad appenderlo per timore di sciuparlo. Immensa Mina, da sempre, buon compleanno! Se ti va, ti offro un caffè eh! Ringraziando la redazione Cremonaoggi, Cordiali saluti. Dario Cuzzola

LA TORTA PER OGNI COMPLEANNO

Cara Mina, era il 25 marzo del 1990 e io avevo dodici anni. Mentre aiutavo mio padre che provava a il nostro primo videoregistratore, registrammo un servizio di auguri per il tuo compleanno. Sapevo chi fosse “la grande Mina” ma non l’ avevo mai ascoltata veramente. Che dire? Fu una folgorazione. Chi mai poteva cantare con così tanto trasporto, con così spiazzante potenza, con quella tecnica assoluta mascherata da un’assoluta naturalezza?

Nel tempo, letteralmente consumai la VHS con quel medley tratto da Canzonissima ’68 e composto da Mi sono innamorata di te, Georgia e Deborah e presi a collezionare tutto ciò che potevo, mentre diffondevo la tua arte tra amici e conoscenti. Alle feste di classe, in gita, al mare, Mina c’era, era una di noi e lo è ancora.

Ma soprattutto, da allora, il 25 marzo di ogni anno festeggio anche io (con tanto di torta!) perché scoprire Mina è stato per me come nascere a nuova vita da ascoltatore consapevole, scoprire la musica – quanta ne è arrivata in questi 35 anni! – e sentire esplodere la mia passione per il canto ancora oggi coltivata con infinito trasporto.

Insomma, grazie di cuore Mina e mille auguri, a te e a noi! Carlo

UN’ALTRA POESIA

Grande, grande, grande, la tua voce ci accompagna,

tra Parole, parole dolci come la manna.

Ogni nota è un Amor mio sussurrato,

un viaggio nel cuore mai dimenticato.

Se Telefonando sentiamo un eco lontano,

è il ricordo di te, che ci sfiori la mano.

Come Una zebra a pois, sei unica, speciale,

con il tuo stile, Mina, sei sempre immortale.

L’importante è finire, ma tu sei infinita,

una stella brillante nella vita compiuta.

Oggi brindiamo al tuo giorno, oh Tigre divina,

auguri sinceri, eterna Mina!

Autore ignoto

