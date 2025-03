Cremona è stata tra le realtà protagoniste della prima Conferenza municipale Italo-Bavarese organizzata nella suggestiva cornice della sala Max-Joseph della Residenz di Monaco di Baviera.

L’evento, promosso dal Ministero degli Interni, dello Sport e dell’Integrazione della Baviera e dal Consolato Italiano a Monaco di Baviera nell’ambito del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania, ha rappresentato un’importante occasione per promuovere e rilanciare i partenariati territoriali tra enti locali italiani e bavaresi, ben 161 Comuni uniti da gemellaggi e collaborazioni, tra questi Cremona con il suo gemellaggio con Füssen.

L’assessore al Turismo, Luca Burgazzi, ha avuto modo di dialogare con le controparti locali bavaresi e con il console italiano, Sergio Maffettone, per implementare e promuovere lo scambio culturale e turistico tra Cremona e Füssen.

Il gemellaggio tra le due città, firmato il 5 maggio 2018, si ispira al processo di integrazione europea, promuovendo il dialogo interculturale e lo scambio di esperienze, conoscenze e valori: nasce infatti da un elemento comune, Cremona come capitale mondiale della liuteria, e Füssen come città dei violini, un legame volto alla valorizzazione di questo importante patrimonio culturale.

Durante la missione a Monaco si è convenuto di estendere tale collaborazione anche in altri ambiti organizzando incontri sportivi, programmi di scambio fra studenti, attività in campo turistico.

“La nostra partecipazione alla Conferenza Municipale Italo-Bavarese – dichiara l’assessore Luca Burgazzi – è stata un’occasione importante per rafforzare i legami culturali e turistici tra Cremona e la Baviera, aprendo nuove opportunità di collaborazione e dialogo su temi di reciproco interesse, tanto più in un momento come questo e nel quale dobbiamo ripensare all’identità stessa dell’Unione Europea. E’ stata anche l’occasione per condividere idee per un futuro di proficua collaborazione e crescita per il gemellaggio di Cremona con Füssen”.

© Riproduzione riservata