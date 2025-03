Si è tenuta oggi, martedì 25 marzo, presso la sede della Fondazione Occhi Azzurri ONLUS, presieduta da Filippo Ruvioli, la presentazione ufficiale della prima edizione della CremonaDue Charity Run, in programma domenica 30 marzo con partenza alle ore 9:30 dal Centro Commerciale CremonaDue.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Occhi Azzurri, progetto principale dell’iniziativa, e al tempo stesso valorizzare le associazioni del territorio cremonese e gli istituti scolastici locali. L’evento ha già superato quota 700 iscritti, grazie all’importante adesione delle scuole e al grande impegno delle associazioni partner nella promozione dell’iniziativa.

La formula è semplice ed efficace: per ogni pettorale venduto, il 50% del ricavato resta all’associazione che lo ha distribuito, mentre il restante viene devoluto alla Fondazione Occhi Azzurri. A Settembre, saranno i clienti del Centro Commerciale a scegliere, tramite una votazione pubblica in Galleria, quale progetto supportare nella successiva edizione della Charity Run. Le associazioni locali presenteranno infatti un progetto, che sarà esposto in appositi pannelli; il più votato riceverà il sostegno economico della manifestazione nel 2026.

Per domenica 30 marzo si prevede una grande partecipazione, con un “fiume azzurro” che animerà le strade di Gadesco Pieve Delmona con un messaggio forte e chiaro: solidarietà e inclusione.

I pettorali disponibili stanno per esaurirsi: solo i primi 1.000 iscritti riceveranno il pacco gara comprensivo di T-shirt. Tuttavia, chi vorrà partecipare potrà farlo comunque in forma gratuita e, se desidera, donare liberamente a una delle associazioni presenti. Presso il Centro sarà allestito un mini expo dedicato ai partner, dove sarà possibile conoscere i loro progetti e attività.

La CremonaDue Charity Run vuole essere anche una piattaforma di networking tra le associazioni, favorendo sinergie e collaborazioni future. La camminata, di circa 7 km, si snoderà su strade e piste ciclabili, toccando luoghi suggestivi del territorio, tra cui la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Pieve Delmona.

Tra le associazioni partner ci sono: Abio Cremona ODV, Accendi il Buio ODV, ADA Provinciale Cremona ODV, AIDO, APAC Gattile ODV, Arcigay Cremona La Rocca, Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo, Gruppo UP ODV, Isola di Nico ODV, La Tartaruga ODV, MEDeA ODV, Nerino e Nerina Mici Felici ODV, Pro Loco di Persico Dosimo, Solidarietà ODV, The Hallelujah Singers Gospel Choir Cremona APS.

Gli organizzatori hanno ringraziato anche al Gruppo Dopolavoro Ferroviario e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri per il prezioso supporto nella gestione della viabilità, ma anche all’Amministrazione di Gadesco Pieve Delmona, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa sin dal primo momento, in particolare al Sindaco Chiara Uggeri, anche Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda–Unione del Delmona, e alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vescovato, Paola Bellini, per l’impegno e la passione dimostrati insieme al suo staff nel contribuire alla riuscita dell’evento. Altro ringraziamento è stato rivolto a Silvia Seccia, Direttore Iper del Centro Commerciale CremonaDue per aver sostenuto l’evento donando a tutti i partecipanti un prodotto alimentare.

Luigi Ascenzi, Direttore del Centro Commerciale CremonaDue, dichiara: “Non ci aspettavamo un successo di questa portata. L’intera comunità si è attivata per sostenere le associazioni, la Fondazione Occhi Azzurri e le scuole. Vedere così tanta partecipazione e spirito di solidarietà ci riempie di orgoglio.”

Sergio Compiani, Presidente dell’Associazione Centro Commerciale CremonaDue, dichiara: “Sono orgoglioso che il nostro Centro Commerciale CremonaDue sia in prima linea nel promuovere iniziative dal forte valore sociale. Sostenere le ODV, gli istituti scolastici e una realtà preziosa come la Fondazione Occhi Azzurri rappresenta per noi un vero onore. Vogliamo essere un motore di aggregazione, un punto di riferimento per il territorio cremonese e protagonisti attivi di un cambiamento positivo. Ci teniamo inoltre a sottolineare che, per ogni pettorale venduto, CremonaDue aggiungerà 5 euro per ciascun partecipante, così da contribuire concretamente alla raccolta fondi a favore dei progetti della Fondazione Occhi Azzurri.”

Chiara Uggeri, Sindaca del Comune di Gadesco Pieve Delmona e Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda–Unione del Delmona ha detto: “Organizzare eventi che sostengano il nostro territorio è fondamentale. La Charity Run si svolgerà lungo le piste ciclabili che collegano le diverse frazioni del Comune, offrendo così un percorso sicuro e accessibile per tutti i partecipanti. Ringrazio sinceramente tutte le associazioni e le scuole che hanno aderito con entusiasmo, contribuendo con il loro impegno al successo di questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche al Centro Commerciale CremonaDue, che ha reso possibile l’organizzazione dell’evento. Ritengo essenziale non solo sostenere le iniziative a carattere solidale, ma anche promuovere tutte quelle attività che favoriscono la nascita di una comunità viva, attiva e autentica.”

Paola Bellini, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vescovato ha dichiarato: “Le nostre scuole sono da sempre in prima linea nel promuovere eventi, iniziative e progetti dedicati all’inclusività. Crediamo fortemente che partecipare, insieme a bambini e famiglie, a un evento sportivo come questo sia un’esperienza preziosa: non solo favorisce l’aggregazione, ma contribuisce a costruire relazioni significative all’interno della comunità. Ci tengo a citare una frase di James Russell Lowell: Un rametto di esperienza vale un’intera foresta di avvertenze. Per questo siamo felici di partecipare alla Charity Run: per uscire da scuola, tutti insieme e incontrare gli occhi azzurri in un sguardo comune, per correre verso un orizzonte di senso.”

Filippo Ruvioli, Presidente di Fondazione Occhi Azzurri Onlus ha detto: “Siamo molto felici che il nostro progetto sia stato scelto dal Centro Commerciale come iniziativa principale per la raccolta fondi. La nostra Fondazione si occupa della presa in carico delle famiglie attraverso un approccio sistemico, che prevede valutazioni multidimensionali per offrire un supporto completo e personalizzato. Attualmente siamo alla ricerca di collaborazioni e figure specialistiche nei settori della neurologia e della neuropsichiatria infantile, per rendere il nostro servizio sempre più attento e rispondente ai bisogni delle famiglie fragili.”

© Riproduzione riservata