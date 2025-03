“Raccontare una storia – Corso di scrittura” è il percorso che CR1, CremonaOggi e Mondo Padano con il supporto di Belleville, scuola di scrittura attiva dal 2014, mettono a disposizione di chi è interessato non solo ad “acquisire gli strumenti” per raccontare storie, ma soprattutto ad un confronto con chi vive e produce narrazioni: scrittori, sceneggiatori, autori.

Un corso di scrittura, quattro lezioni online e un laboratorio in presenza per “imparare” a raccontare una storia. Quante volte abbiamo provato a scrivere un racconto, ma siamo stati bloccati dalla sensazione di non averne gli strumenti. Oppure abbiamo messo nero su bianco una storia, ma poi rileggendola ci siamo detti che non funzionava.

Il corso di scrittura gratuito prevede quattro webinar e un laboratorio in presenza e verrà presentato nel corso un incontro online (piattaforma ZOOM) in programma lunedì 7 aprile alle 19.

Da martedì 8 aprile e fino a sabato 19 aprile gli interessati potranno proporre la propria candidatura. Le candidature verranno valutate dagli organizzatori del corso per arrivare alla composizione di una vera e propria classe (i posti sono limitati).

Raccontare una Storia – Corso di scrittura

Date e modalità:

4 incontri online su Zoom: 5, 12, 19, 26 maggio (dalle 19 alle 21)

1 laboratorio in presenza: sabato 7 giugno (4 ore)

Programma e docenti:

5 maggio – Che cos’è una storia con Pier Franco Brandimarte

Dall’Odissea a Squid Game: quali archetipi rendono universale un racconto?

12 maggio – Costruire i personaggi con Cristina Marconi

Come rendere memorabili i personaggi e dare loro una voce autentica.

19 maggio – La struttura narrativa con Federico Baccomo

Costruire trame avvincenti tra equilibrio, tensione e climax.

26 maggio – Azioni, dialoghi e descrizioni con Letizia Muratori

Il “mostrare, non raccontare” per rendere viva la narrazione.

7 giugno – Scrivere e riscrivere (laboratorio in presenza) con Pier Franco Brandimarte

Un workshop pratico per affinare la scrittura e il proprio stile.

