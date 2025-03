E’ di tre automezzi andati in fiamme il bilancio del grosso incendio che in mattinata è scoppiato nell’officina del concessionario Bianchessi auto in via Castelleone. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato decisivo nell’arginare le fiamme, infatti erano sette in quel momento i veicoli presenti nel capannone, che è stato gravemente daneggiato. Danni anche ad altri macchinari presenti. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze sulle persone che in quel momento erano al lavoro, tra cui un ragazzo di 17 anni. Alcune di loro sono state portate all’ospedale Maggiore per accertamenti.

I primi ad intervenire, poc prima delle 10, erano stati i Carabinieri del Radiomobile che si trovavano non lontano dal luogo dell’ncendio.

Sono ancora al vaglio degli organi di competenza le cause dell’incendio. Secondo quanto riferito dai Carabinieri un apparecchio lavapavimenti avrebbe provocato una scintilla entrata in contatto con una chiazza di combustibile sul pavimento; le fiamme si sarebbero poi allargate all’impianto di aerazione, amplificandone l’impatto.

