Un pomeriggio alla scoperta di una dimora dalla lunga storia che affonda le sue radici nel lontano Medioevo e poi trasformata a partire dal Settecento e decorata con raffinati affreschi, stucchi e arredi che dialogano in maniera armoniosa con la quiete delle sale della dimora.

Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo Cremona propone nel pomeriggio di sabato 29 marzo una speciale apertura di Villa Bottini La Limonaia in località Monasterolo, non lontano da Robecco d’Oglio, davvero da non perdere.

Tutto il complesso della villa è circondato da un lussureggiante giardino di 11.000 metri quadrati che dialoga con la natura circostante. Le visite guidate conducono alla scoperta di una residenza nobiliare di campagna dall’importante passato dove il fiume Oglio che scorre a non molta distanza da secoli ne accompagna vicende e abitanti.

La visita guidata, in partenza alle ore 15,00 e 16,30, si svolge su prenotazione contattando Target Turismo: Cell. 379 1165691 – prenotazioni@targetturismo.com

