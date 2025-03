Assemblea lunedì sera al quartiere San Savino: di fronte agli assessori Zanacchi, Pasquali, Canale, la presidente del Direttivo Assunta Sellitto e un folto gruppo di residenti che hanno espresso le loro esigenze riguardo soprattutto a illuminazione pubblica, sicurezza e gestione del verde. Un quartiere adiacente a San Felice, teatro negli ultimi anni di ingenti investimenti urbanistici ed edilizi.

“Siamo una periferia abbandonata a se stessa sia per quanto riguarda la viabilità che la sicurezza”, afferma un residente. “Non abbiamo pista ciclabile nè strade di collegamento con quella di via Postumia; servirebbe almeno una telecamera, anche per evitare l’abbandono dei rifiuti”.

Per quanto riguarda l’illuminazione, Zanacchi ha detto che quelli richiesti si qualificano come interventi straordinari, per cui serve una quantificazione degli importi da parte degli uffici. Santo Canale ha risposto in merito ad un altro aspetto, legato alla sicurezza ma non solo: il frequente via-vai lungo la bretella autostradale degli ospiti del centro di accoglienza stranieri nell’ex hotel Hermes. “Prenderemo contatti con chi gestisce la struttura”, ha detto Canale, annunciando anche la possibilità di interventire con fototrappole contro l’abbandono di rifiuti.

Il servizio di Silvia Galli

