Infortunio sul lavoro mercoledì mattina a Soncino, in un cantiere edile allestito per la costruzione di un’abitazione privata. Uno degli artigiani, non dipendente della ditta che ha in gestione il cantiere, stava lavorando alla posa delle piastrelle quando, mentre trasportava un secchio pieno d’acqua, è inciampato, cadendo a terra rovinosamente.

Poiché l’uomo non riusciva a rialzarsi e lamentava un forte dolore al piede, sono stati allertati i soccorsi: il 118 è intervenuto con ambulanza e auto medica e l’uomo, un 53enne residente nel Cremasco, è stato trasportato all’ospedale di Crema in codice giallo, con un piede rotto.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Soncino, insieme al personale di Val Padana. lb

