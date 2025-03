Il Carroccio potrebbe essere esposto in modo permanente in sala Alabardieri. Si sta dando molta attenzione a palazzo comunale e alla storia di Cremona grazie all’assessore Paolo Carletti, che oltre alle deleghe dell’urbanistica e opere pubbliche ha anche quella della valorizzazione di palazzo comunale.

Il Carroccio, di cui si conservano solo alcune parti, è stato protagonista della battaglia di Legnano del 1176 e della lega dei Comuni lombardi contro l’Imperatore Federico Barbarossa. Venne catturato una prima volta dai Cremonesi nella cruenta battaglia delle Bodesine (presso Castelleone) nel 1213 ed una seconda volta nel 1237, nella battaglia di Cortenuova (in provincia di Bergamo), quando Federico II e i Cremonesi sconfissero le truppe di Milano.

Quello conservato a Cremona, la cui proprietà è il perinsigne Capitolo della Cattedrale, è probabilmente davvero il primo, perché il secondo venne dall’Imperatore inviato a Roma come trofeo di guerra, e secondo una versione fu bruciato, mentre secondo altri esposto in Campidoglio. Inizialmente esposto in Duomo solo nel 1955, venne portato al Museo Civico e collocato nei depositi, dove è stato custodito con cura e ha subito un restauro.

Silvia Galli

