Dazi Usa bocciati dal Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare l’anniversario della firma dei Trattati di Roma, che diedero vita alla Comunità Economica Europea, oggi Ue, tutto il comparto del Made in Italy è sceso in piazza per sottolineare il ruolo fondamentale di questo settore per l’economia e la società italiana e di ogni Paese. Per tre giorni, Piazza della Repubblica ha ospitato ‘Agricoltura è’ la kermesse voluta dal Ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per celebrare il settore agricolo e la produzione alimentare del Belpaese. Al centro dei dibattiti ospitati da “Agricoltura è”, i temi della sostenibilità, delle filiere alimentari, della valorizzazione dei territori, dell’export, della ricerca, della dieta mediterranea, ma anche della sfida della politica dei dazi che il settore dovrà affrontare. Un tema affrontato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite speciale dell’inaugurazione della tre giorni.

