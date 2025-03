C’è la scintilla della solidarietà al centro dell’edizione 2025 di “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival”, kermesse dedicata alle eccellenze casearie italiane che si terrà dal 28 al 30 marzo a Cremona. Verrà messo in primo piano il valore sociale dell’agroalimentare, premiando due realtà che si distinguono per il loro impegno nel reinserimento lavorativo e nella sostenibilità, “Coop Tesori Bio” e “il Carcere di Cagliari”.

Appuntamento sabato 29 marzo alle ore 17:00 presso il PalaChese con il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna, Domenico Arena, e l’Assistente Tecnico, Mauro Pusceddu che presenteranno il modello di reinserimento sociale dei detenuti attraverso il lavoro nelle colonie agricole delle Case di reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone.

Qui, i detenuti si dedicano alla gestione dell’intero ciclo produttivo lattiero-caseario, dalla cura del bestiame fino alla produzione del formaggio Galeghiotto. L’attività non solo garantisce formazione professionale, ma permette ai detenuti di acquisire competenze utili per il reinserimento nella società, dimostrando come il lavoro possa essere un potente strumento di inclusione e cambiamento.

Per quanto riguarda la sostenibilità, invece, durante la giornata di domenica 30 marzo alle ore 14:00, verrà premiata Coop Tesori Bio che riceverà la targa “Cuore Bianco” per il suo impegno nella promozione di un modello agricolo sostenibile e sociale. L’azienda, parte della Società Cooperativa Agricola Sociale Onlus “I Tesori della Terra”, produce latticini biologici.

Yogurt, kefir, burro, formaggi e latte UHT vengono realizzati nel rispetto della natura, degli animali e delle persone, con un’attenzione particolare all’inclusione lavorativa. Il loro obiettivo, infatti, è coniugare benessere animale e produzione di qualità, dimostrando come sia possibile unire tradizione e innovazione nel rispetto dell’ambiente e della dignità umana.

L’edizione 2025 di “Formaggi & Sorrisi” non sarà solo una vetrina delle migliori produzioni casearie italiane, ma anche un’occasione per riflettere su come il cibo possa diventare un motore di inclusione sociale e di sviluppo sostenibile.

Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival è promosso dal Consorzio di Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il contributo e il patrocinio della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona, annovera come main sponsor Auricchio spa, Fattorie Cremona (PLAC Produttori Latte Associati Cremona), Latteria Soresina sca e Latteria Ca De Stefani sca. In collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi, e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

