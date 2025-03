La formazione tecnica richiede un approccio pratico e interdisciplinare. Con questo obiettivo, Eurotecno ha sviluppato, in collaborazione con IIS Janello Torriani, un percorso formativo di 10 ore di PCTO volto a dimostrare l’importanza delle conoscenze teoriche di meccanica, oleodinamica ed elettrica / elettronica nella riparazione ordinaria e straordinaria di attrezzature elettromeccaniche.

Le piattaforme aeree (PLE) sono state il fulcro dell’esperienza didattica, rappresentando un perfetto esempio dell’integrazione tra questi tre ambiti tecnici. Il corso si è articolato in tre moduli: il primo dedicato agli elementi strutturali e di sicurezza delle PLE, il secondo focalizzato sulla manutenzione programmata e i controlli giornalieri e il terzo orientato alla individuazione del problema tecnico e alla sua riparazione effettiva sulla macchina..

Attraverso un approccio esperienziale, gli studenti hanno potuto acquisire competenze fondamentali per la diagnostica e la risoluzione dei problemi.

L’iniziativa ha coinvolto circa 150 studenti delle classi terze e quinte dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Meccanica e Automazione, suscitando grande interesse e partecipazione.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo progetto – racconta la Ds Simona Piperno – che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo per l’allestimento e un puntuale coordinamento con l’azienda”.

“Desideriamo ringraziare il corpo docente e la ds Simona Piperno per questa opportunità che ci ha permesso di realizzare questo progetto formativo. Siamo orgogliosi dell’entusiasmo dei ragazzi e del grande interesse e dedizione dimostrate. È per noi un onore contribuire alla formazione dei tecnici del futuro, trasmettendo loro metodo, competenze e passione per il lavoro” ha dichiarato Marco Rodiani, direttore Generale della società Eurotecno.

Filippo Bernardi, docente di meccanica, conferma: “Il progetto svolto con Eurotecno è stato un successo sia per gli alunni che per i docenti. Le attività pratiche svolte in sinergia con gli aspetti teorici studiati in aula hanno permesso agli studenti di cimentarsi concretamente nella diagnostica e riparazione delle piattaforme elevatrici. Un’iniziativa di grande valore, che siamo certi potrà proseguire nei prossimi anni scolastici con nuove collaborazioni.”

Come riconoscimento per l’impegno e la partecipazione a tutti gli studenti che hanno preso parte al progetto verrà consegnato un attestato di partecipazione, un documento che potrà arricchire il loro Curriculum formativo e rappresentare un primo passo verso il mondo del lavoro.

Il progetto ha dimostrato che la combinazione tra studio e pratica rappresenta il metodo più efficace per preparare gli studenti all’ingresso nella realtà lavorativa, fornendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide del settore della manutenzione tecnica.

© Riproduzione riservata