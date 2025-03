La bilancia turistica torna ai livelli pre covid

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 la bilancia turistica, ovvero il documento contabile in cui vengono registrate le entrate e le uscite monetarie derivanti dai viaggi e soggiorni in Italia e all’estero, ha registrato un avanzo di 21 miliardi, pari all’1% del PIL, come nel 2019. E’ quanto riferisce Bankitalia. Sia le entrate sia le uscite turistiche sono aumentate, rispettivamente del 5 e del 6%; nel primo caso l’incremento è dovuto sia al maggiore numero di viaggiatori esteri sia a una crescita della loro spesa media, mentre per gli italiani all’estero è da attribuire esclusivamente al numero di viaggi.

gsl

© Riproduzione riservata